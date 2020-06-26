Какие плюсы и минусы каршеринга? Ответил автоэксперт

Тузов напомнил, что каршерингом зачастую пользуются в городе для деловых и семейных поездок. Специалист назвал несколько причин, по которым горожанам проще арендовать авто, нежели тратить деньги на его покупку.

«Первая из них — отсутствие крупных капиталовложений. Человеку не требуется потратить как минимум 500 тысяч рублей для того, чтобы приобрести самый простой автомобиль», — заметил собеседник издания.

Среди других преимуществ — наличие страховки, нет расходов на обслуживание машины, бесплатный бензин и парковка в любой части города. Их стоимость включена в услуги сервиса.

Что касается недостатков, то Тузов указал, что большая часть компаний устанавливает возрастные ограничения. Кроме того, при регистрации надо пройти персонализацию. Соответственно есть риск утечки персональных данных.

«В среднем один каршеринговый автомобиль заменяет семь личных. При этом у большей части людей, которые используют услугу, имеется собственный автомобиль для длительных поездок», — обратил внимание эксперт.