Лоукостер празднует пятилетие. Как «Победа» стала чемпионом по загрузке рейсов

Авиакомпания «Победа» празднует первый юбилей. Дмитрий Медведев поздравил коллектив лоукостера с юбилеем.

Уже пять лет цены на билеты — одни из самых низких в мире. Например, улететь в Ростов-на-Дону, Стамбул или Санкт-Петербург можно всего за 500 рублей. Причем эта цена — финальная, больше никаких доплат. Первый российский лоукостер завоевал доверие пассажиров.

«Это люди, которые воспользовались воздушным транспортом, впервые сели в самолет. Это те, кто, раньше не имел возможности купить билет и подняться в небо», — сказал Евгений Дитрих, министр транспорта РФ.

Но доверие — это не только низкие цены. Безопасность превыше всего. В авиапарке «Победы» только новые самолеты, средний возраст — около двух лет. Сейчас боинги 737 поставляют напрямую с завода, их уже тридцать, а через четыре года будет 80. Еще один рекорд — мировое лидерство по себестоимости летного часа. Всего «Победой» летали почти 29 миллионов человек. К 2023 году цифра перевалит за тридцать, именно столько пассажиров планируют перевозить ежегодно.

Источник фото: телеканал «360»

«Победа» больше не стартап. Это состоявшийся проект, в котором участвовало очень-очень много и федеральных органов исполнительной власти, и конкретно людей под победу для того, чтобы она могла конкурировать с западными лоукостерами, работать на тех же конкурентных условиях были приняты законопроекты, было гармонизировано законодательство», — сказал Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот».

Весомый плюс — пунктуальность. Во Внуково «Победу» признали самой пунктуальной авиакомпанией. Абсолютное лидерство у лоукостера по загрузке рейсов. Пассажиры выкупают от 95 до 100 процентов билетов.