Транспорт 27 июня 2023, 15:03 Правила получения водительских прав изменятся в России с апреля 2024 года Freepik

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Правила оформления водительских прав в России изменятся, нововведения коснуться удостоверений, полученных за рубежом — они перестанут действовать через год после того, как человек получит вид на жительство или гражданство. Об этом написал РБК.

Законопроект о внесении изменений в ФЗ «О безопасности дорожного движения», которые касаются выдачи водительских прав, Госдума приняла в третьем чтении. Новая система начнет действовать с апреля 2024 года.

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Если автомобилист будет ездить с недействительными правами в России, не поменяет иностранный документ после получения ВНЖ или гражданства, ему грозит серьезный штраф. Россиянам, которые получали удостоверения за рубежом, тоже придется их заменить.

Исключение — гражданах России или Белоруссии, у которых есть права белорусского образца. Для замены прав автомобилистам нужно сдать теоретический экзамен и пройти медкомиссию. Специалисты предполагают, что нововведение положительно скажется на безопасности дорожного движения: уменьшится число аварий.

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