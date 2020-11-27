Как избавиться от наледи под капотом? Объяснил автоэксперт

ИА Nation News отметило слова специалиста о том, что наледь приводит к неплотному прилеганию деталей, неприятному хрусту, повреждениям и царапинам. Необходимо установить уплотнитель для окон, чтобы решить эту проблему. Раскин посоветовал сделать это в теплом помещении. Уплотнитель надо расположить в центре проема, а перед этим очистить и обезжирить поверхность.