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    27 ноября 2020, 13:40

    Как избавиться от наледи под капотом? Объяснил автоэксперт

    Артур Блянихов

    Автоэксперт Эдуард Раскин объяснил, как избавиться от наледи, которая образуется под капотом машины. Об этом сообщил портал «Автовзгляд».

    ИА Nation News отметило слова специалиста о том, что наледь приводит к неплотному прилеганию деталей, неприятному хрусту, повреждениям и царапинам. Необходимо установить уплотнитель для окон, чтобы решить эту проблему. Раскин посоветовал сделать это в теплом помещении. Уплотнитель надо расположить в центре проема, а перед этим очистить и обезжирить поверхность.