Как делать нельзя. Истринские каскадеры рассказали школьникам о безопасной езде

Истринские каскадеры устроили настоящее шоу местным школьникам. И не ради забавы. Подросткам показали, как не нужно вести себя на дорогах, и чем это может закончиться. Тема актуальная, ведь новый учебный год только начался.

Источник фото: телеканал «360»

Парки-каскадеры выполняют различные трюки на автомобилях. В своем шоу водители показали детям все грани навыков экстремального вождения.

«Сперва показали, что можно делать, потом показали, что делать нельзя. Как у нас сейчас: смотришь на дороги, ездят без шлема кто как, в наушниках дорогу перебегают. А в рамках этого мероприятия мы показали, что этого делать категорически нельзя», — отметил Максим Сиднев, каскадер.

Источник фото: телеканал «360»

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По сюжету каскадерского представления один из героев очень хотел осуществить свою мечту. Но чтобы достичь цели, он должен был предельно аккуратно водить учебный автомобиль.

Источник фото: телеканал «360»

В конце программы зрителям показали фаер-шоу на музыкальных инструментах. Таким образом артисты сыграли финальный аккорд.