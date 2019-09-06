  • Как делать нельзя. Истринские каскадеры рассказали школьникам о безопасной езде

    06 сентября 2019, 16:05

    Артем Серобян, Евгения Остапенко, Сергей Кричевский

    Истринские каскадеры устроили настоящее шоу местным школьникам. И не ради забавы. Подросткам показали, как не нужно вести себя на дорогах, и чем это может закончиться. Тема актуальная, ведь новый учебный год только начался.
    Как делать нельзя. Истринские каскадеры рассказали школьникам о безопасной езде | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Парки-каскадеры выполняют различные трюки на автомобилях. В своем шоу водители показали детям все грани навыков экстремального вождения.

    «Сперва показали, что можно делать, потом показали, что делать нельзя. Как у нас сейчас: смотришь на дороги, ездят без шлема кто как, в наушниках дорогу перебегают. А в рамках этого мероприятия мы показали, что этого делать категорически нельзя», — отметил Максим Сиднев, каскадер.

    Как делать нельзя. Истринские каскадеры рассказали школьникам о безопасной езде | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

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    По сюжету каскадерского представления один из героев очень хотел осуществить свою мечту. Но чтобы достичь цели, он должен был предельно аккуратно водить учебный автомобиль.

    Как делать нельзя. Истринские каскадеры рассказали школьникам о безопасной езде | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    В конце программы зрителям показали фаер-шоу на музыкальных инструментах. Таким образом артисты сыграли финальный аккорд.