Как быстро накопить на авто? Объяснил экономист

По словам специалиста, если речь идет об авто стоимостью один миллион рублей, то должна быть часть свободного дохода, которую можно откладывать без риска для себя.

«Есть рецепты накопления, например делить входящие деньги на четыре части и какую-то часть откладывать на машину», — уточнил собеседник издания.

Профессор Академии госслужбы при президенте РФ Петр Коловангин порекомендовал определиться, для каких целей приобретается авто, а затем рассмотреть вариант лизинга, поскольку он освобождает от необходимости накопления начального капитала.

«Многие хотят покупать спорткары, но я бы попросил воздержаться от таких покупок. <...> Я бы предложил подумать над таким подходом, который складывался бы на рациональной экономии повседневного потребления с возможностью накопления. Но другим способом является, конечно, кредит», — заметил эксперт.

Коловангин добавил, что к кредиту надо подходить с оценкой своих возможностей, поскольку он недешевый и его необходимо отдавать.