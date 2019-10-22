Каховскую ветку метро закроют на два года

Закрытие «Каширской», «Варшавской» и «Каховской» нужно, чтобы переоснастить их и тоннели для включения в состав Большой кольцевой линии метро.

На время закрытия Каховской линии будет работать компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций. Также пассажиры могут пользоваться «Каширской» Замоскворецкой линии и «Севастопольской» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Каховскую линию открыли в 1969 году. Сейчас она нуждается в масштабном обновлении, чтобы лучше работать в условиях высокой интенсивности перевозок. На станциях отремонтируют платформы, модернизируют системы безопасности движения, поменяют облицовку путевых стен и платформ, реконструируют оборотные тупики и заменят почти все инженерные системы.

Станция «Каховская» не работает с марта 2019 года. Поезда ходят только между станциями «Варшавская» и «Каширская».