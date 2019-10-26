Каховская линия метро закрылась. На юге Москвы добавили выделенных полос
Линия состоит всего из трех станций — Каширской, Варшавской и Каховской. Они вновь откроются для пассажиров уже в составе БКЛ. Во время строительных работ можно будет пользоваться станцией Каширская Замоскворецкой линии и Севастопольская Серпуховско-Тимирязевской ветки.
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Также между закрытыми станциями метро пустят прямые бесплатные автобусы.
«Чтобы поездки на них были такими же быстрыми, как на метро, поменяем на юге схемы движения: добавим несколько участков выделенных полос и запретов на проезд», — предупредили в столичном Центре организации дорожного движения.
Выделенные полосы с 26 октября установят на следующих съездах:
— с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в сторону Подмосковья;
— с Каширского шоссе на Коломенский проезд в сторону Нахимовского проспекта;
— с Коломенского проезда на Каширское шоссе в направлении области.
Первый участок Большой кольцевой линии от Петровского парка до Делового центра открылся в феврале 2018 года. В августе 2019-го был построен юго-западный участок — между станциями Мичуринский проспект и Аминьевское шоссе.
БКЛ станет самой протяженной линией московского метро.
Реконструкцию Каховской линии, как сообщал RT, планируют завершить в 2021 году.