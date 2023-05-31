Транспорт 31 мая 2023, 09:38 Кабмин запустил ФГУП «Железные дороги Новороссии» со штаб-квартирой в Донецке Правительство учредило в новых регионах России ФГУП «Железные дороги Новороссии» Сайт мэра и правительства Москвы

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Управлением железными дорогами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей займется новое федеральное государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии». Распоряжение о его создании подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

ФГУП «Железные дороги Новороссии» в ведении Росжелдора объединит пять действующих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях предприятий, в том числе «Мелитопольскую железную дорогу» и концерн «Железные дороги Донбасса». Их работников переведут на будущее место службы или они смогут устроиться заново. Головной офис откроют в Донецке.

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В правительстве заявили, что создание предприятия поможет выстроить единую систему логистики и управления перевозками, обновить парк поездов.

Президент России Владимир Путин назвал юридическое обеспечение интеграции новых регионов приоритетом в работе законодателей. Зампред Госдумы Борис Чернышов заявил, что их предстоит не только ввести в общее федеральное образовательное, правовое, социальное пространство, но и перестроить экономику.