31 мая 2023, 09:38
Кабмин запустил ФГУП «Железные дороги Новороссии» со штаб-квартирой в Донецке
Правительство учредило в новых регионах России ФГУП «Железные дороги Новороссии»
Управлением железными дорогами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей займется новое федеральное государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии». Распоряжение о его создании подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
ФГУП «Железные дороги Новороссии» в ведении Росжелдора объединит пять действующих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях предприятий, в том числе «Мелитопольскую железную дорогу» и концерн «Железные дороги Донбасса». Их работников переведут на будущее место службы или они смогут устроиться заново. Головной офис откроют в Донецке.
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В правительстве заявили, что создание предприятия поможет выстроить единую систему логистики и управления перевозками, обновить парк поездов.
Президент России Владимир Путин назвал юридическое обеспечение интеграции новых регионов приоритетом в работе законодателей. Зампред Госдумы Борис Чернышов заявил, что их предстоит не только ввести в общее федеральное образовательное, правовое, социальное пространство, но и перестроить экономику.
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