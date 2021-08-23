Кабмин утвердил концепцию развития электротранспорта в России

В России к 2030 году каждый десятый выпускаемый автомобиль должен быть электрическим. Об этом говорится в концепции использования электротранспорта, утвержденного правительством РФ.

В России к 2024 году запланирован выпуск не менее 25 тысяч автомобилей и открытие свыше девяти тысяч зарядных станций. Для электромобилей будут спроектированы специальные парковочные места.

Важнейшим направлением работы заявлена поддержка производства электромобилей и стимулирование спроса на них. Электрокары предлагается включить в программы льготного кредитования и лизинга. Уже с 2022 года планирует запустить эксперимент с бесплатным проездом электромобилей по платным дорогам. А производители таких машин и аккумуляторов смогут получить субсидии на строительство заводов.

Создание разветвленной сети зарядных устройств — одна из важнейших задач. Уже осенью определят территории, на которых начнется ее формирование.

В Минэкономразвития ранее сообщили, что покупателям электромобилей могут предложить скидку в 25% от стоимости машины.