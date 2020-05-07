Кабмин попросили выплатить деньги за авиабилеты из бюджета

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) обратилось к правительству РФ с просьбой выплатить из бюджета деньги за авиабилеты по несостоявшимся рейсам. Пока отечественные перевозчики пытаются навязать пассажирам отмененных рейсов сертификаты или ваучеры на будущие поездки.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на копию письма. В объединении сообщили, что около миллиона пассажиров не могут вернуть деньги за билеты. На компенсацию может потребоваться свыше 25 миллиардов рублей.

Авиакомпании предлагают пассажирам ваучеры, счета в личном кабинете, с которых средства могут перечисляться на покупку билетов. Но в российских законах нет ни их нормативного определения, ни обстоятельств, при которых ваучеры могут применяться.

Глава ООП Илья Зотов сообщил изданию, что выплата из бюджета адресных субсидий поддержит и перевозчиков, и россиян.

«Можно использовать информационные ресурсы портала госуслуг, как это уже делали при вывозе российских граждан из-за рубежа. Либо выделить адресную субсидию авиакомпаниям по количеству поданных заявок от пассажиров, которые хотят вернуть средства не ваучером, а именно деньгами», — уточнил Зотов.

В конце апреля стало известно, что «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair почти в два раза подняли цены на билеты на рейсы в 15 крупнейших городов России.