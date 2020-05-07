Кабмин попросили выплатить деньги за авиабилеты из бюджета
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на копию письма. В объединении сообщили, что около миллиона пассажиров не могут вернуть деньги за билеты. На компенсацию может потребоваться свыше 25 миллиардов рублей.
Авиакомпании предлагают пассажирам ваучеры, счета в личном кабинете, с которых средства могут перечисляться на покупку билетов. Но в российских законах нет ни их нормативного определения, ни обстоятельств, при которых ваучеры могут применяться.
Глава ООП Илья Зотов сообщил изданию, что выплата из бюджета адресных субсидий поддержит и перевозчиков, и россиян.
«Можно использовать информационные ресурсы портала госуслуг, как это уже делали при вывозе российских граждан из-за рубежа. Либо выделить адресную субсидию авиакомпаниям по количеству поданных заявок от пассажиров, которые хотят вернуть средства не ваучером, а именно деньгами», — уточнил Зотов.
В конце апреля стало известно, что «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair почти в два раза подняли цены на билеты на рейсы в 15 крупнейших городов России.