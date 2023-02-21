Транспорт 21 февраля 2023, 04:53 Кабмин пересмотрит субсидии на региональные авиаперевозки — СМИ «Известия»: правительство может пересмотреть субсидии на региональные авиаперевозки Pixabay

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Российские авиакомпании по программе субсидирования региональных рейсов перевезли 2,7 миллиона пассажиров в 2022 году, что на 4% меньше, чем в 2021-м. Кабмин может пересмотреть дотации, сообщили «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой Росавиации.

В 2022 году на субсидируемые рейсы потратили 7,8 миллиарда рублей господдержки, в 2021-м эта сумма составляла 7,1 миллиарда рублей. Согласно постановлению правительства, субсидия приоритетно выделяется компаниям, укомплектованным самолетами Superjet. Однако в 2022 году эти воздушные суда направили на международные рейсы из-за санкций.

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Проблему программы государственной поддержки региональных перевозок обсуждали в октябре прошлого года. Правительство поручило профильным министерствам разработать критерии оценки эффективности господдержки и ее влияния на экономику регионов России.

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Также правительство проработает индексацию максимального уровня субсидий и включение в программу социально значимых региональных маршрутов дальностью до трех километров.