Южный вестибюль станции «Красные Ворота» закрыли в Москве
«Южный вестибюль станции „Красные Ворота“ Сокольнической линии (1) закрыт по требованию полиции. Пользуйтесь северным вестибюлем станции», — сказано в сообщении столичной подземки в Twitter.
Источник РИА «Новости» в экстренных службах уточнил, что станцию попросили закрыть для пассажиров из-за бесхозной сумки.
«Найдена бесхозная сумка, ждут кинолога», — сказал собеседник агентства.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Все детали пока продолжают выяснять.
Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в 2021 году в кассах Московского метрополитена планируют запустить функцию оплаты проезда Face Pay. Пассажиры смогут платить за проезд с помощью лица. При этом обычные способы также будут работать. Новую функцию уже протестировали, а с ее помощью было совершено уже две тысячи успешных проходов.