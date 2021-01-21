Южный вестибюль станции «Красные Ворота» закрыли в Москве

Московские полицейские попросили закрыть южный вестибюль станции метро «Красные Ворота». Причиной стала найденная сумка. Пока проход пассажиров в вестибюль ограничен.

«Южный вестибюль станции „Красные Ворота“ Сокольнической линии (1) закрыт по требованию полиции. Пользуйтесь северным вестибюлем станции», — сказано в сообщении столичной подземки в Twitter.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах уточнил, что станцию попросили закрыть для пассажиров из-за бесхозной сумки.

«Найдена бесхозная сумка, ждут кинолога», — сказал собеседник агентства.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Все детали пока продолжают выяснять.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в 2021 году в кассах Московского метрополитена планируют запустить функцию оплаты проезда Face Pay. Пассажиры смогут платить за проезд с помощью лица. При этом обычные способы также будут работать. Новую функцию уже протестировали, а с ее помощью было совершено уже две тысячи успешных проходов.