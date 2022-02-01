Южный речной вокзал заработает в Москве в 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте» написал, что в этом году откроется Южный речной вокзал. Градоначальника процитировало «Утро.ру».

Столичные власти намерены к осени завершить реконструкцию вокзала, а также благоустройство прилегающей к нему территории и набережной. В следующем году планируется благоустроить оставшуюся территорию после ввода коммерческой застройки рядом с вокзалом.

«В будущем Южный речной вокзал станет не только удобным транспортным узлом, но и современным общественным пространством. Здесь будут функционировать зоны для выставок и кафе с панорамным видом, смогут отдыхать горожане и пассажиры речного порта», — обратил внимание Собянин.