Транспорт 13 декабря 2022, 09:41 Южные аэропорты России оставили закрытыми до 21 декабря Росавиация продлила режим ограничения полетов до 21 декабря piqsels

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Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты на юге и в центральной части России продлили до 21 декабря. Росавиация объявила об этом на своем сайте.

Закрытыми оставили 11 аэропортов, а именно в Анапе, Брянске, Белгороде, Воронеже, Геленджике, Курске, Краснодаре, Липецке, Ростове-на-Дону, Элисте и Симферополе. Временное ограничение полетов снимут не раньше 03:45 21 декабря. Особый режим ввели в России в конце февраля. В последний раз его продлили до 15 декабря.

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Остальные российские аэропорты работают в прежнем режиме. Росавиация посоветовала пассажирам летать через Москву, Сочи, Волгоград, Минеральные Воды и Ставрополь. Кроме того, после реконструкции разрешили ввести в эксплуатацию аэропорт в Великом Устюге Вологодской области. В нем удлинили взлетно-посадочную полосу, поставили светосигнальное оборудование и мачты с прожекторами. Самолеты начнут летать в Великий Устюг в ближайшее время.

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