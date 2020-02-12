Южнокорейские модели авто оказались самыми угоняемыми в России

Kia Rio, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima, Hyundai Sonata — так выглядит первая пятерка самых популярных у российских угонщиков автомобилей, среди них южнокорейские и японские марки. Страховщики нехотя признают, что для проблемных авто поднимают цену страховки.

Страховые компании подвели итоги 2019 года по угонам автомобилей в России. Так был составлен рейтинг самых популярных машин. Автомобили угоняют чаще всего для разборки на запчасти и использования в качестве «доноров» в ремонте, а также чтобы перегнать в другие страны и там перепродать.

В первой пятерке по угонам — азиатские автомобили. Возглавил рейтинг корейский седан Kia Rio, сообщила газета «Известия», ознакомившись с информацией крупнейших игроков страхового рынка. Также остаться без машины велик риск у владельцев Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.

Статистика по угонам напрямую влияет на цену полиса. В этом признался управляющий директор по автострахованию «Ренессанса» Сергей Демидов. По его словам, пару лет назад у автоворов были в большом почете люксовые модели, сейчас же их предпочтения сместились в сторону более бюджетных авто. Косвенно это значит, что россияне стали больше приобретать машины из среднего ценового сегмента.

«Ситуация с угонами осталась примерно на уровне прежних лет — не лучше и не хуже. Сегмент угоняемых автомобилей ежегодно меняется. Если автомобиль попадает в статус угоняемых, то и тариф будет выше», — объяснил Демидов.

Ситуация по угонам в среднем по России может отличаться от региональных предпочтений угонщиков. В Москве остаются в «зоне риска» более дорогие машины. Чаще всего в столице угоняют люксовый Lexus LX, а также Hyundai Tucson, Toyota Corolla, BMW X5 и Toyota RAV4. Эти машины популярны у москвичей — соответственно они популярны и у автоворов, уточнили страховщики. В прокуратуре считают иначе: чаще всего в Москве угоняют Toyota, Kia и Hyundai.

Но не Москва лидирует среди регионов с самыми частыми угонами. Наиболее криминальным в этом отношении в 2019 году стал Санкт-Петербург и Ленобласть. Вторую строчку в печальном рейтинге занимает Москва, далее идут Свердловская, Ивановская, Ростовская, Ярославская, Оренбургская и Псковская области. Неспокойно также в Краснодарском и Хабаровском краях. МВД России тем временем отчиталось, что в 2019 году правоохранители зафиксировали приблизительно 20 тысяч угонов, что на 14% ниже уровня 2018 года. В Москве же, по итогам 2019 года, каждые четыре часа угоняют один автомобиль.