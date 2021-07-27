Южнокорейская компания SsangYong представила внедорожник X200

Новый концептуальный внедорожник X200 от компании SsangYong получит угловатый кузов, короткие, круглые фары, широкие колесные арки и внедорожные шины. При изготовлении разработчики машины вдохновились дизайном модели Korando 1983 года, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Motor1.

Эксперты прослеживают схожесть автомобиля и с классическим Jeep CJ — гражданской версией знаменитого армейского внедорожника Willys MB времен Второй мировой войны. Технические характеристики нового X200 пока не раскрываются. Есть мнение, что автомобиль будет полностью оснащен электрической силовой установкой.