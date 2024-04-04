Транспорт 04 апреля 2024, 17:32 Юрист Травин: забрать машину родственников с штрафстоянки можно без доверенности

Читать 360tv в

Человек имеет право забрать автомобиль своих друзей или родственников с штрафстоянки при отсутствии соответствующей доверенности. Об этом сообщил юрист Виктор Травин сайту mk.ru.

По словам специалиста, для этой цели понадобятся водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС и полис ОСАГО. Отказ в выдаче машины в ГАИ без доверенности будет незаконным, сообщило радио «КП».

Реклама

«Ни о каких доверенностях правила ничего не говорят. Стало быть, при наличии этих документов вы имеете право забрать машину со спецстоянки без предъявления доверенности», — отметил Травин.