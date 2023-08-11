11 августа 2023, 16:58
Юрист Соловьев предложил заставить сервисы возмещать ущерб пострадавшим от самокатов
Сервисы необходимо обязать возмещать ущерб людям, которые пострадали от курьеров на самокатах. Таким мнением поделился доктор юридических наук Иван Соловьев. Об этом сообщил RT.
Специалист обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Он заявил, что в стране необходимо разработать нормативно-правовой акт, в рамках которого компании стоит обязать страховать курьеров на самокатах, которые ущерб имуществу и здоровью, передало «Агентство Бизнес Новостей».
Электросамокаты
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