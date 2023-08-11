Транспорт 11 августа 2023, 16:58 Юрист Соловьев предложил заставить сервисы возмещать ущерб пострадавшим от самокатов

Читать 360tv в

Сервисы необходимо обязать возмещать ущерб людям, которые пострадали от курьеров на самокатах. Таким мнением поделился доктор юридических наук Иван Соловьев. Об этом сообщил RT.

Специалист обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Он заявил, что в стране необходимо разработать нормативно-правовой акт, в рамках которого компании стоит обязать страховать курьеров на самокатах, которые ущерб имуществу и здоровью, передало «Агентство Бизнес Новостей».