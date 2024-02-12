Транспорт 12 февраля 2024, 15:21 Юрист Славнов назвал бессмысленным решение виновника ДТП «не беспокоить» страховую и оплачивать ущерб самостоятельно

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В России отошла в прошлое практика договариваться на дороге в случае аварий. Сейчас решение виновника ДТП «не беспокоить» страховую и оплачивать ущерб самостоятельно считается бессмысленным, сообщил юрист Дмитрий Славнов в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, при наличии полиса ОСАГО страховая берет на себя ответственность выплачивать пострадавшему в ДТП ущерб. Все аварии необходимо оформлять, а не платить из своего кармана, подчеркнул юрист.

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Славнов напомнил, что при ДТП с участием не более двух машин и ущербе до 100 тысяч рублей следует оформлять европротокол без ДПС.