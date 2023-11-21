Транспорт 21 ноября 2023, 11:46 Юрист Ситдикова предупредила, что перекупщики авто не регистрируют договор купли-продажи и не вписывают себя в ПТС и СТС

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Когда автомобиль продает не собственник, который указан в ПТС, а так называемый перекупщик, это означает, что он приобрел транспортное средство за меньшие деньги и сейчас пытается нажиться. Вычислить его можно по нескольким способам, рассказала NEWS.ru юрист Виктория Ситдикова.

Во-первых, перекупщики не регистрируют договор купли-продажи, а во-вторых, не вписывают себя в ПТС и СТС.

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«Спекулянты не регистрируют договор купли-продажи, не регистрируют авто и, соответственно, не вписывают себя в ПТС и СТС», — сообщила юрист и добавила, что таким образом у покупателя складывается впечатление о наличии единственного владельца у машины.