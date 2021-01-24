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    24 января 2021, 01:19

    Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов

    Валерия Шафирко

    Оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

    Как отметил Редин в беседе с агентством «Прайм», в неюридической среде такую меру уже прозвали как «штраф за автохлам».

    С начала 2021 года в КоАП появилась новая норма «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств».

    Минюст определил, какие автомобили считаются брошенными, но КоАП на этот счет уточнений не дает. В доработанной версии кодекса к тому же сохранены размеры административных штрафов в установленных ранее пределах.

    Но появились новые нарушения, ответственность за которые достигает 50 тысяч рублей. штраф в такую сумму могут получить водители за отказ от прохождения медицинского освидетельствования при наличии в салоне несовершеннолетнего. Прав за это могут лишить на срок от двух до трех лет.

    Внедрение процедуры оформления ДТП без пострадавших по системе европротокола также продолжится в 2021 году.

    В конце прошлого года стало известно, что водители смогут обжаловать штрафы за нарушения, зафиксированные камерами, на портале госуслуг. Для этого понадобится оформить электронную подпись в МФЦ. Нововведение сэкономит время, говорят в Госдуме, ездить в ГИБДД с заявлением станет не нужно, ответ придет в течение 30 дней. Правда, не исключено, что водителей просто пригласят на разбор в ГАИ.