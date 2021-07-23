Юрист рассказал, кому могут отказать в автокредите

Далеко не всегда банки одобряют заявки на автокредиты. Отказать в выдаче денег могут, если у человека плохая кредитная история или неподходящая работаю Об этом рассказал зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Альфа» и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

«В кредитной истории отображаются все заявки на получение кредитов (как одобренные, так и нет), ваши задолженности по кредитам или иным платежам (алиментам, ЖКХ), ваше участие в судебных спорах и иные показатели», — перечислил юрист агентству «Прайм».

Он добавил, что банк основывается на этих сведениях, когда принимает решение о выдаче кредита. Если у заемщика плохая кредитная история, то вероятнее всего ему откажут в деньгах. Трудно получить одобрение и тем, кто трудится на опасной работе. Речь идет о спасателях и пожарных, чей заработок может упасть из-за производственной травмы.

«Отказать в выдаче кредита могут лицам, чье место работы вызывает подозрения у банка. Например, если человек работает на данной работе менее шести месяцев или на индивидуального предпринимателя. Такие обстоятельства являются для банка признаками того, что человека могут уволить», — пояснил Данилов.

По словам юриста, банк может не дать кредит для покупки машины с пробегом. В этом случае предмет залога недостаточно ликвиден.