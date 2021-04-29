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    29 апреля 2021, 03:54

    Юрист рассказал, что нельзя делать при ДТП

    Дарья Бунякова

    При попадании в аварию необходимо руководствоваться правилами дорожного движения, но нельзя потерять здравый смысл. Об этом заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

    Юрист рассказал, что нельзя делать при ДТП

    «Первичные действия в случае аварии перечислены в Правилах дорожного движения и пренебрегать ими ни при каких обстоятельствах нельзя», — привело слова адвоката агентство «Прайм».

    Во время ДТП необходимо остановить машину и надежно зафиксировать ее на месте. Из автомобиля нельзя выходить, если не активирован стояночный тормоз и не включена аварийная сигнализация. Сразу после аварии необходимо поставить знак аварийной остановки.

    «Даже в случае, если есть пострадавшие, нельзя оставлять автомобиль неподвижным, если он блокирует движение других транспортных средств. Но предварительно необходимо зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств», — пояснил эксперт.

    Он добавил, что пострадавшим необходимо оказать помощь, но делать это нужно разумно. На место потребуется вызвать медиков и полицейских. Юрист отметил, что при аварии никогда нельзя терять здравый смысл и нарушать законы.