Юрист рассказал, что нельзя делать при ДТП

При попадании в аварию необходимо руководствоваться правилами дорожного движения, но нельзя потерять здравый смысл. Об этом заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«Первичные действия в случае аварии перечислены в Правилах дорожного движения и пренебрегать ими ни при каких обстоятельствах нельзя», — привело слова адвоката агентство «Прайм».

Во время ДТП необходимо остановить машину и надежно зафиксировать ее на месте. Из автомобиля нельзя выходить, если не активирован стояночный тормоз и не включена аварийная сигнализация. Сразу после аварии необходимо поставить знак аварийной остановки.

«Даже в случае, если есть пострадавшие, нельзя оставлять автомобиль неподвижным, если он блокирует движение других транспортных средств. Но предварительно необходимо зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств», — пояснил эксперт.

Он добавил, что пострадавшим необходимо оказать помощь, но делать это нужно разумно. На место потребуется вызвать медиков и полицейских. Юрист отметил, что при аварии никогда нельзя терять здравый смысл и нарушать законы.