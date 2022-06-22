Юрист Радько рассказал, куда жаловаться на жару в общественном транспорте

Кондиционер в транспорте — не редкость в больших городах, но им часто не оборудованы маршрутки, а также отдельные вагоны в поездах. Автоюрист Сергей Радько рассказал Общественной службе новостей, как можно попробовать решить проблему.

Обязать перевозчиков оборудовать маршрутки кондиционером юридически невозможно. Однако пассажиры имеют полное право открывать окна, если в салоне жарко. Если кондиционер не работает в поезде, можно написать на сайт РЖД, что в таком-то поезде не работает система климат-контроля. Если речь идет о маршрутках, нужно писать местным властям или в компанию владельцу. Многие транспортные средства оборудованы кондиционерами, но они неисправны, отметил юрист.