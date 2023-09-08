Транспорт 08 сентября 2023, 12:37 Юрист Пшеничникова напомнила о праве школьников на компенсацию проезда

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Школьникам положена компенсация за проезд, ее можно получить в разных формах. Об этом Ura.ru рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.

По ее словам, чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в местный отдел образования. Ее могут выделить в разных вариантах. В частности, дать скидку на проезд или сделать его полностью бесплатным, а также предоставить в фиксированном денежном эквиваленте.

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