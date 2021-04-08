Юрист предложил постоянно увеличивать штрафы за нарушение ПДД

Автомобильный юрист Юрий Панченко предложил постоянно увеличивать штрафы за нарушение ПДД. Как он считает, благодаря этому водители будут осторожнее вести себя на дорогах, написал сайт URA.ru.

Недавно Госдума приняла закон, согласно которому штраф за нарушения при проезде по железнодорожным путям повышается до пяти тысяч рублей. Панченко считает, что размер денежного наказания лучше увеличить дважды.

«Действие ужесточения растягивается примерно на два года. Это время народ побаивается штрафа. После этого ужесточение нивелируется и перестает восприниматься обществом. Тогда надо штраф еще поднимать. Когда это идет перманентно, когда людям в СМИ постоянно капают на мозги о штрафах — получается хороший эффект», — поделился мнением специалист.

Он подчеркнул, что регулярное увеличение штрафов хорошо воздействует на уровне человеческого подсознания.