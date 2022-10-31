Юрист Поздняков рассказал, что штрафы на проданную машину можно обжаловать | 360°

Транспорт 31 октября 2022, 14:01 Юрист Поздняков рассказал, что штрафы на проданную машину можно обжаловать

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Юрист Игорь Поздняков рассказал, что иногда штрафы за нарушения ПДД приходят бывшему владельцу проданной машины. В такой ситуации их можно обжаловать, сообщил радиостанция Sputnik.

Эксперт пояснил, что такая ситуация может возникнуть, если покупатель автомобиля не зарегистрировал его на себя. Чтобы не платить пришедший по ошибке штраф, следует подать жалобу в ГИБДД и показать договор о продаже транспорта.

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«Подать жалобу необходимо в течение десяти дней после получения извещения о штрафе, в противном случае опротестовать решение не получится», — подчеркнул Поздняков.

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