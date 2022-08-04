Юрист посоветовала россиянам не дожидаться 2025 года для замены водительских прав

Правительство РФ продлило срок действия водительских прав до 2025 года. Однако член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова посоветовала в интервью агентству «Прайм» заменить их заранее.

Отсрочку на замену прав, срок действия которых истечет в 2022 году, ввели в апреле. Их владельцы смогут не торопясь получить новые документы в течение ближайших трех лет. Однако юрист посоветовала не расслабляться и решить этот вопрос заранее.

«В 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше», — сказала она.

Мария Спиридонова уточнила, что независимо о того, когда владелец обратится за новым документом — сейчас или через три года — действовать он будет в течение 10 лет. Сроки не суммируются.

МВД России вместе с Минцифры взялись за разработку нового сервиса проверки водительских удостоверений. Информацию планируют передавать в цифровой профиль водителя на сайте госуслуг. Кроме того, полиция предложила ужесточить требования к получению прав. Например, водители автобусов должны иметь стаж вождения не меньше года.