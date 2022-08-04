Юрист посоветовала россиянам не дожидаться 2025 года для замены водительских прав
Юрист Спиридонова посоветовала россиянам заменить водительские права до 2025 года
Правительство РФ продлило срок действия водительских прав до 2025 года. Однако член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова посоветовала в интервью агентству «Прайм» заменить их заранее.
Отсрочку на замену прав, срок действия которых истечет в 2022 году, ввели в апреле. Их владельцы смогут не торопясь получить новые документы в течение ближайших трех лет. Однако юрист посоветовала не расслабляться и решить этот вопрос заранее.
«В 2025 году поток водителей в ГИБДД увеличится: заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлен, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше», — сказала она.
Мария Спиридонова уточнила, что независимо о того, когда владелец обратится за новым документом — сейчас или через три года — действовать он будет в течение 10 лет. Сроки не суммируются.
МВД России вместе с Минцифры взялись за разработку нового сервиса проверки водительских удостоверений. Информацию планируют передавать в цифровой профиль водителя на сайте госуслуг. Кроме того, полиция предложила ужесточить требования к получению прав. Например, водители автобусов должны иметь стаж вождения не меньше года.