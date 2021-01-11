Юрист назвал подводные камни покупки авто для сдачи в аренду каршерингу

«Когда я вижу такие инициативы, я беру в руки калькулятор. 11% в год — это 33% за три года. Обычно столько автомобиль находится на гарантии у дилера. Дальше за его безопасность никто ответственности не несет», — заметил специалист.

По его словам, при условиях не более трех лет по возрасту машины и не более 100 тысяч по пробегу владелец может остаться совсем без заработка. Он уточнил, что неизвестно, кто будет выплачивать компенсации за амортизацию. Как считает Беспалов, каршеринги вряд ли собираются доплачивать водителю разницу между рыночной ценой автомобиля и его реальной стоимостью.

Он отметил, что владельцам такое предложение будет выгодно, если каршеринг после трех лет использования машины выкупит ее по рыночной цене. При этом предложение может не удовлетворить ожидания инвестора.