Юрист Миронов объяснил действия, если при проверке с собой не оказалось прав

Если во время проверки документов у водителя не оказалось прав, то для начала стоит объяснить ситуацию инспектору. Такой совет дал автомобилистам заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По словам юриста, при проверке инспекторам ДПС очень важно понять, что водитель не лишен прав. Первым делом стоит попытаться объяснить, почему документов на руках нет. Если автомобилист просто забыл документ, то ему выпишут штраф на сумму 500 рублей. Альтернативой может стать предупреждение с отстранением от управления машиной.

«Для того чтобы продолжить движение, необходимо, чтобы водительское удостоверение оказалось при себе у водителя. Например, кто-то может привезти вам документ к месту проверки», — сказал Миронов агентству «Прайм».

Он добавил, что за руль может сесть и другой человек, если у него будут на тот момент права. За отсутствие водительского удостоверения машину эвакуировать не должны. Такое административное нарушение является недостаточным основанием для отправки автомобиля на специализированную стоянку.