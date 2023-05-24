Транспорт 24 мая 2023, 16:24 Юрист Кузьмина: оштрафовать водителя за скрытие номера могут только в момент управления транспортом

Читать 360tv в

Многие водители на платных парковках закрывают бумажками свой регистрационный номер, чтобы сэкономить. О том, грозят ли такие действия штрафом, сообщила автоюрист Екатерина Кузьмина в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, привлечь водителя к ответственности можно только в момент управления транспортом. Положенные штрафы не распространяются на припаркованные машины, добавила Кузьмина.

Реклама

Юрист также допустила возможность расширения понятия «управление транспортным средством» в будущем.