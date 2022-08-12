Юрист Казанцев объяснил, как добиться компенсации за столкновение с электросамокатом

Пешеход, которого сбил электросамокат, вправе требовать компенсации, однако последствия зависят от мощности самоката. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист Ефим Казанцев.

«Самокаты мощностью до 250 ватт не считаются транспортным средством, поэтому самокатчики на таких самокатах с точки зрения закона приравнены к пешеходам», — пояснил юрист.

Самокат мощностью более 250 ватт приравнивается к мопеду, и после столкновения можно добиться наказания для виновного. В других случаях компенсация будет зависеть от тяжести вреда пострадавшему.

При столкновении с самокатом можно обратиться в ГИБДД или полицию, а добиваться выплаты придется через суд, написала «Экономика сегодня».