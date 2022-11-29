Транспорт 29 ноября 2022, 19:10 Юрист Хаминский рассказал, стоит ли покупать российский автомобиль Aurus Komendant Юрист Хаминский заявил, что не будет приобретать российский Aurus Komendant

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В Татарстане стартовало производство российского внедорожника Komendant от компании Aurus. Стоимость автомобиля начинается от 33,7 миллиона рублей. Юрист Александр Хаминский рассказал, стоит ли приобретать автомобиль в нынешних условиях. Об этом сообщило РИА ФАН.

После презентации автомобиля юрист заявил, что хотел бы его приобрести. СМИ даже окрестили его первым покупателем Aurus Komendant. Однако в дальнейшем Хаминский отказался от приобретения.

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По его словам, на то существовало две причины. Первая — итоговая стоимость машины, которая показалась юристу сильно завышенной. Вторая же — отсутствие у дилеров информации о достаточном количестве запасных частей.

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Как рассказал Хаминский, в нынешней ситуации покупать данный автомобиль бессмысленно, так как средства можно направить на более важные вещи.

«Честно говоря, не понимаю, как сегодня можно потратить такие деньги на машину, когда на них можно сделать столько добра», — отметил он.