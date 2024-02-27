Транспорт 27 февраля 2024, 17:02 Юрист Хаминский раскритиковал идею смягчения наказания за неоплаченную парковку

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Предложение смягчить наказания за неоплаченную парковку — это не более чем популистская инициатива. Таим мнением с Общественной Службой Новостей поделился руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он скептически отнесся к объяснению депутатов, что возможность оплатить штраф в размере 50% в течение 20 дней с момента его выставления поможет сохранить семейный бюджет и повысить финансовую состоятельность россиян.

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«Возникает вопрос: зачем планировать штрафные платежи, когда именно правонарушение, связанное с неправильной парковкой, можно исключить в принципе? Ведь если присмотреться повнимательнее, скидка на наказание по смыслу больше похожа на средневековую индульгенцию», — подчеркнул эксперт.

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