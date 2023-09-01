Транспорт 01 сентября 2023, 15:44 Юрист Черский рассказал, что в выкупленное купе не могут подселить посторонних пассажиров

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Во время пандемии получила популярность услуга выкупа купе для путешествия без попутчиков, если ею воспользоваться, то подселить к пассажиру посторонних не имеют права. Об этом BLITZ+ рассказал юрист Сергей Черский.

Он напомнил, пассажир выкупает купе как раз затем, чтобы оградить себя от чужих людей. Поэтому ни начальник поезда, ни проводник не имеют права подселять туда кого-либо. Если такое все-таки произойдет, то человек вправе пожаловаться, потребовать полного возврата суммы и оплаты компенсации, добавило «Агентство Бизнес Новостей».

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