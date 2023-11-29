Транспорт 29 ноября 2023, 11:56 Юрист Бондаревич рассказала, что при обрушении снега на авто нужно вызывать полицию, а не ГИБДД

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При обрушении снега или металлических конструкций на припаркованный автомобиль гражданину следует обращаться в полицию, а не в ГИБДД. Об этом «Аргументам и фактам» сообщила юрист Оксана Бондаревич.

Специалист также добавила, что при наличии полиса КАСКО необходимо первым делом позвонить в страховую компанию.

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«Для возмещения ущерба потребуются акт, справка из МЧС о том, что было стихийное бедствие. Порядок действий и выплат в разных страховых компаниях может отличаться», — сказала она.

В заключении Бондаревич порекомендовала собрать всевозможные фото- и видеофиксации происшествия.