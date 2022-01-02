Юный стритрейсер из Подмосковья испортил стоящие машины и уехал с места гонки

Молодой человек из Подмосковья 18 лет от роду устроил гонку по ночной трассе. Несколько раз он не вписался в поворот и «зацепил» стоящие автомобили.

Видео с камер, на которых виден маршрут стритрейсера, он сам и выложил в социальную сеть. Оно сопровождается комментариями типа «Я попал на камеры — я теперь знаменит?», «В розыске».

Между тем, по данным Telegram-канала «Плохие новости», парня и впрямь ищут. Мало того, что он врезался в автомобили, он еще и оставил место ДТП. За счет его бахвальства найти его теперь будет совсем несложно.

Ранее, в августе 2020 года, в Госдуме предложили выделить для стритрейсеров специальные площадки, тем самым легализуя их довольно опасное развлечение. С такой идеей выступил депутат Дмитрий Свищев. Автоэксперт и гонщик Сергей Герваш пояснил тогда, что для реализации этой идеи нужно сначала определить, кто такие стритрейсеры: спортсмены-любители или простые молодые люди, которые носятся по улицам городов и нередко нарушают правила дорожного движения.