Юбилейный 700 электробус начал ходить в Москве

700 по счету электробус начал ходить в Москве. Впервые более экологичная замена обычным автобусам появилась в столице в 2018 году. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Сейчас электробусы ходят по 54 маршрутам. Уточняется, что электробусный парк в Москве самый большой во всей Европе. Уточняется, что этот вид транспорта не только улучшает экологию, но и делает поездку комфортнее, так как он почти бесшумный. «Электробусы московской сборки — одни из самых современных в мире», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.