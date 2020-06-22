Юбилейное авто выпустили на российском заводе Haval

По данным издания, автозавод Haval открылся летом прошлого года на территории индустриального парка «Узловая». Он выпускает четыре модели: внедорожники H5 и H9, и кроссоверы F7 и F7x.

Планируется, что на первом этапе с конвейера сойдет 80 тысяч моделей в год, а на втором их количество должно достигнуть 150 тысяч.