Юбилейное авто выпустили на российском заводе Haval
В Тульской области завод Haval выпустил 10-тысячный автомобиль. Юбилейной машиной оказался кроссовер Haval F7, передают «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, автозавод Haval открылся летом прошлого года на территории индустриального парка «Узловая». Он выпускает четыре модели: внедорожники H5 и H9, и кроссоверы F7 и F7x.
Планируется, что на первом этапе с конвейера сойдет 80 тысяч моделей в год, а на втором их количество должно достигнуть 150 тысяч.