Юбилейная Octavia сошла с конвейера Skoda

Первую Skoda Octavia представили миру в 1959 году. За 12 лет производства завод выпустил 400 тысяч таких автомобилей.

11 ноября 2019 года в Праге презентовали автомобили Octavia четвертого поколения. Новая модель основана на модульной платформе MQB. У нее нет двойных фар, появившихся на рестайлинговой версии третьего поколения. Их заменили светодиодной оптикой традиционной формы. Также у новой версии длинный капот, новые решетка радиатора и форма бампера, широкие пороги и легкосплавные 19-дюймовые диски.

Ежедневно в Млада-Болеславе собирают 1150 автомобилей Octavia, объем за 2020 года составит 400 тысяч машин.