Jeep отзовет в России более 7,5 тысячи внедорожников Grand Cherokee

Официальный представитель Jeep в России — «Эфсиэй рус» — отзовет 7545 автомобилей Jeep Grand Cherokee. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Это коснется машин, изготовленных с ноября 2010 года по май 2013 года. Автомобили отзывают из-за того, что было установлено реле топливного насоса, в котором контакты могли быть загрязнены силиконом. Такое может привести к невозможности запуска двигателя или его остановке во время езды.

Владельцы Jeep Grand Cherokee получат сообщения о необходимости приехать в ближайший дилерский центр для ремонта. Все работы пройдут бесплатно.

В случае наличия установленного внешнего реле специалисты демонтируют старое реле и установят новое внешнее реле топливного насоса с разъемом и жгутом проводов. Также они перенесут реле на кронштейн рядом с блоком РСМ. Если внешнее реле топливного насоса не установлено, работники центра модифицируют блок TIPM и установят внешнее реле топливного насоса.

Самостоятельно проверить, числится ли машина в списке, можно с помощью интерактивного поиска на сайте Росстандарта.