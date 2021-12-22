JATO Dynamics: Renault Clio стал самой продаваемой машиной в Европе в ноябре

Названы самые продаваемые машины в Европе в ноябре этого года. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на JATO Dynamics.

По данным газеты «Известия», в ноябре продали 16 353 Renault Clio.

На втором месте оказался Dacia Sandero, которых продано 16 263 единицы. На третьем месте — Peugeot 208. В ноябре купили 16 261 автомобиля.

Четвертое место занял Peugeot 2008, который приобрели 16 169 европейцев. В пятерку лидеров также вошел Volkswagen T-Roc — 15 234 машины.