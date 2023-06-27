Транспорт 27 июня 2023, 17:02 Японский кроссовер Toyota Venza появился на российском рынке

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Новая партия среднеразмерного японского кроссовера Toyota Venza 2023 года выпуска появилась на российском рынке. Об этом сообщила «Российская газета».

Отмечается, что в комплектацию машины входят панорамная крыша, бесключевой доступ, аудиосистема JBL и обогрев руля. Производители также оснастили кроссоверы подогревом передних сидений и системой контроля дистанций.

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Как сообщили «Известия», стоимость автомобилей японского бренда начинается от 5,2 миллиона рублей.