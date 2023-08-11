11 августа 2023, 23:37
Япония запретила ввозить в Россию большинство своих автомобилей
Запрет экспорта в РФ японских авто с двигателями более 1,9 литра вступил в силу
В Японии вступил в силу закон, который запрещает ввозить в Россию бензиновые и дизельные авто, объем двигателя которых составляет более 1,9 литра, а также гибридные машины. Решение об ограничениях приняли 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщил ТАСС.
Это касается, как новых автомобилей, так и с пробегом.
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Эксперты подсчитали, что этот запрет снизит экспорт японских автомобилей в Россию почти вдвое. На смену им, скорее всего, придут машины из Китая и Южной Кореи.
Помимо авто, в черном списке оказалось 750 наименований другой различной продукции: шины, яхты, автомобильные кресла, керамические, стеклянные и бумажные товары, цемент, одежда и ткани, фотооптика и многое другое.
С 1 августа Грузия также ввела ограничения на экспорт и реэкспорт автомобилей в Россию. Это, как и в случае с Японией, предусмотрено 11-м пакетом санкций против РФ.
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