Транспорт 11 августа 2023, 23:37 Япония запретила ввозить в Россию большинство своих автомобилей Запрет экспорта в РФ японских авто с двигателями более 1,9 литра вступил в силу РИА «Новости»

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В Японии вступил в силу закон, который запрещает ввозить в Россию бензиновые и дизельные авто, объем двигателя которых составляет более 1,9 литра, а также гибридные машины. Решение об ограничениях приняли 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций, сообщил ТАСС.

Это касается, как новых автомобилей, так и с пробегом.

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Эксперты подсчитали, что этот запрет снизит экспорт японских автомобилей в Россию почти вдвое. На смену им, скорее всего, придут машины из Китая и Южной Кореи.

Помимо авто, в черном списке оказалось 750 наименований другой различной продукции: шины, яхты, автомобильные кресла, керамические, стеклянные и бумажные товары, цемент, одежда и ткани, фотооптика и многое другое.

С 1 августа Грузия также ввела ограничения на экспорт и реэкспорт автомобилей в Россию. Это, как и в случае с Японией, предусмотрено 11-м пакетом санкций против РФ.