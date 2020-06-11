«Яндексу» не дали купить агрегатор такси «Везет»

Компания «Яндекс» решила купить агрегатор такси «Везет», но ФАС отклонила ходатайство. Решение объяснили тем, что покупка приведет к снижению конкуренции и негативно скажется на водителях и пассажирах.

«11 июня 2020 года ФАС России на основании Закона о защите конкуренции приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства», — сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

Специалисты провели анализ и выяснили, что сделка привела бы к тому, что «Яндекс» получил бы 70% от общероссийского рынка агрегаторов такси. При этом в 19 регионах страны доля компании бы превысила 80%.

«ФАС России пришла к выводу, что совершение сделки ведет к усилению концентрации рынка, к сужению возможности выбора водителей такси и пассажиров. Соответственно, последствия сделки могли негативно отразиться на конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси», — объяснил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Он отметил, что сейчас водители могут искать более выгодные условия работы, выбирая между разными агрегаторами. Более того, пассажиры имеют возможность выбрать поездку по наиболее привлекательной цене. Сделка «Яндекса» и «Везет» лишила бы и тех и других такой возможности.