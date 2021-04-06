Профсоюз водителей пожаловался на «Яндекс.Такси» в Генпрокуратуру и ФАС

Сделка «Яндекс.Такси» по покупке активов группы «Везет» не понравилась профсоюзу работников общественного транспорта «Таксист». Генпрокуратуру и ФАС попросили проверить покупку.

В профсоюзе считают, что сделка может нарушать российское антимонопольное законодательство. Письма в надзорные органы заинтересованные лица направили в конце марта, сообщила газета «Известия».

Уже существующий монополист в лице «Яндекс.Такси» только усилит свои позиции после покупки. Конкуренция на рынке легкового такси, заметили представители профсоюза, ухудшится, а положение водителей от этого пострадает.

Сейчас сделка формально антимонопольное законодательство не нарушает. Тем не менее фактически компания выкупит всю группу «Везет». В профсоюзе напомнили, что ранее ФАС уже выступала против такого развития событий.

«Яндекс» анонсировал покупку кол-центра «Везет» еще в феврале. Общественники тогда обратились в антимонопольную службу, но претензию им отклонили. Теперь профсоюз хочет параллельно привлечь внимание Генпрокуратуры к сделке.

Общественный совет по развитию такси опасения коллег из «Таксиста» не разделил. В организации напомнили об объединении «Яндекса» и Uber — сделка негативных последствий водителям не принесла.

Между тем, слияние с «Везет» даст компании контроль над 70% рынка страны. Интеграция двух сервисов, заметили в «Яндекс.Такси», должна завершиться во втором квартале 2021 года.