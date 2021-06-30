«Яндекс.Такси» поддержала предложенный ГИБДД закон о работе агрегаторов

«Яндекс.Такси» соблюдает все требования закона, набирая водителей для работы в компании. Попасть туда могут граждане нескольких определенных стран, которые управляют автомобилем не менее трех лет.

Об этом «360» сообщили в пресс-службе «Яндекс Go».

«Вопрос допуска водителей к перевозкам регулируется федеральным законом, в котором прописаны четкие требования. Мы соблюдаем все требования законодательства и не допускаем к выполнению заказам партнеров, которые не проходят по регламенту, в том числе по стажу вождения», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что сейчас работать в такси можно при наличии российского, киргизского, белорусского и казахстанского водительского удостоверения. При этом водительский стаж должен быть не менее трех лет. Кроме того, компания уже сейчас ограничивает доступ водителей к заказам, если те превысили допустимое время пребывания за рулем.

«Мы рассчитываем, что новый закон о такси будет учитывать все актуальные изменения, например, самозанятых и сбалансированный подход к ответственности всех участников рынка», — заключили в пресс-службе.

Ранее в ГИБДД предложили запретить давать доступ к агрегаторам такси водителям со стажем менее трех лет и с иностранными правами. Кроме того, сами машины захотели оснастить специальной программой — она бы не давала водителям работать больше допустимого времени.