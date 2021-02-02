«Яндекс» раскрыл сумму сделки покупки «Везет»

После слияния пользователи «Везет» смогут также вызывать машину по телефону или через приложение «Яндекс Go». Водители автомобилей подключат к платформе «Яндекс. Про» для получения заказов.

Новая сделка в отличие от анонсированной в июле 2019 года подразумевает покупку только части активов в ряде регионов. Она не распространяется на программное обеспечение.

«Сделка позволит „Яндекс.Такси“ улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов», — говорится в сообщении.

В 2019 году «Яндекс. Такси» уже пыталась приобрести колл-центры «Везет» и сообщила о планах покупки других активов. Но тогда в сделку вмешалась Mail.Ru Group. Эта компания в 2018 году предоставила «Везет» заем с правом конвертации долга в акции перевозчика.

После угрозы наложения вето на сделку «Яндекс.Такси» отозвала свое ходатайство в ФАС на покупку «Везет». В конце января 2021 года компания подала новый документ, в котором уведомила антимонопольную службу о предстоящей сделке. /

Группа компаний «Везет» появилась в мае 2017 года при слиянии фирм «Сатурн» и Rutaxi. Она находится в управлении четырех сервисов заказа такси: «Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Они доступны в 123 городах России. Заказать машину клиент может как через приложение, так и по телефону.