Эксклюзив 02 сентября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Яндекс» переоценил возможности «АвтоВАЗ» для покрытия дефицита машин Автоэксперт Субботин: «АвтоВАЗ» не покроет спрос «Яндекса» на поставку автомобилей Источник фото: РИА «Новости»

Читать 360tv в

Компания «Яндекс» обратилась в «АвтоВАЗ» и к китайским производителям BAIC Group и Chery с просьбой о дополнительных поставках машин для лизинговых компаний, с которыми работает «Яндекс.Такси». Как сообщил Forbes, речь идет о 50 тысячах автомобилей ежегодно. Автомобильный эксперт и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин в беседе с «360» заявил, что «АвтоВАЗ» не сможет выполнить заказ «Яндекса», а китайские производители больше ориентированы на внутренний рынок и США.

Субботин отметил, что решение «Яндекса» по поиску новых поставщиков автомобилей вполне понятно. Работающие в такси машины изнашиваются из-за постоянной работы. Их ремонт обходится дорого, поэтому проще списать вышедший из строя автомобиль и купить новый.

Реклама

«„Яндекс“ здесь промахивается, на мой взгляд, потому что отечественный автопром не может предоставить им модели, способные работать в таком интенсивном режиме. Нет у нас таких моделей. Все, что сегодня выпускает „АвтоВАЗ“, — это машины платформы ВАЗ 2108. Это такая же „восьмерка“ 1980 год выпуска», — заявил Субботин.

Реклама

Автоэксперт добавил, что китайские автопроизводители на российский рынок заходят не так активно, как кажется. Их основные покупатели находятся внутри страны. Но при развитии производства за границей правительство Китая дает компаниям преференции по налогам, экспорту и импорту.

«Также китайцев интересует рынок США. Туда они пока не прорвались, но это скоро произойдет. Они уже купили много американских брендов. В частности, Buick и Mercury сейчас принадлежат китайцам. Вот с этими автомобилями они в США и пойдут. Китайские автомобили чуть лучше наших, но тоже они не спасут ситуацию», — подчеркнул Субботин.

По его словам, ни российские, ни китайские автопроизводители сегодня не могут работать в таком темпе, чтобы покрыть потребности таксомоторного рынка.

«Единственным выходом может стать альтернативная поставка деталей на автомобили, которые уже существуют. Вот здесь индустрия должна наладиться», — пояснил автоэксперт.

Субботин отметил, что ситуация не должна сказаться на пассажирах такси. Агрегаторы внимательно изучают рынок. Если спрос из-за высоких цен падает, то цену снижают.

«Будет спрос на такси, значит, будут машины. Но на Lada Granta бизнес не сделаешь, а другого ничего нет», — резюмировал автоэксперт.

По данным Forbes, дефицита автомобилей «Яндекс» ждет только в следующем году, но машины марок Kia, Skoda и Volkswagen уже сейчас требуют замены.

Близкий к «Яндексу» источник издания заявил, что компания предложила наладить поставки машин лизинговым компаниям для использования их в таксопарках.

При этом сам «Яндекс» выступает гарантом спроса на большие партии перед производителями и наличия машин для таксопарков. После окончания срока лизингового договора парки получат автомобили в собственность.

0 0 0 0 0 0